Anne kıza kamyonetin çarpma anı araç kamerasında

Bursa Orhangazi’de anne ile kızının yaralandığı trafik kazası bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin ana yolda yeşil ışıkta geçerken, yolun karşısına geçen anne ile kızına çarptığı anlar kaydedildi.

KAYNAK: AA
Anne kıza kamyonetin çarpma anı araç kamerasında

İHA'nın haberine göre, kaza, saat 19.30 sıralarında Orhangazi’de Yalova-Bursa Karayolu Eski Kaymakamlık Lojmanı Kavşağı'nda meydana geldi. Kazada ana yolda yolun karşısına geçmek isteyen anne Hatice Kul (43) ile 10 yaşındaki kızı E.K.’ye H.P. (53) idaresindeki 16 VD 125 plakalı kamyonet çarptı. Yaralanan anne ile kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen feci kaza ise kamyonetin arkasında seyir halinde olan bir aracın kamerasına anbean yansıdı. Kazada, kamyonetin Orhangazi şehir merkezinden ana yola çıkış yapıp yeşil ışıkta geçiş yaptığı esnada anne ile kızın ana yolda yolun karşısına geçmeye çalıştıkları gözlendi. Kamyonetin anne ve kıza çarptığı anlar saniye saniye araç kamerasıyla kaydedildi.

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