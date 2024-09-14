Anne kurtuldu çocuğu öldü

Kaynak: İHA
Anne kurtuldu çocuğu öldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, annesi ağır yaralandı. Anne ve kızdan geriye kalan bebek arabası ve market poşetleriyse yürekleri dağladı.

İnsanın gözlerini dolduran 0kaza, Dörtyol ilçesi TEM otoyolu kavşağında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 31 YS 782 plakalı Mercedes- Benz marka TIR, yolun karşı tarafına geçmek isteyen anne ve kızına çarptı.

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Kazada; 5 yaşındaki Melek Erdem olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı anne Rabia Erdem olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erdem'in cansız bedeni, Hatay Büyük Şehir Belediyesi cenaze aracıyla Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren annenin durumunun ağır olduğu öğrenilirken sürücü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Öte yandan, anne ve kızın alışverişten dönerken kazayı yaşadığı öğrenildi. Kaza yerinde kalan alışveriş poşetleri ve bebek arabasıysa yürekleri dağladı.

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