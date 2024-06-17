Anneannesine bayramlaşmaya gitti. 9. kattan düştü

Olay, Köşk Mahallesi Çakır Sokak üzerinde meydana geldi. H.B. adlı çocuk, anneannesini ziyarete geldiği sırada apartmanın 9. katındaki pencereden düştü.

Düşme sonucu yaralanan çocuğun durumu haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Olay yerine polis ekipleri de sevk edilirken, apartman bahçesinde detaylı inceleme yapıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını belirttiler.