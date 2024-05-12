Anneler Günü için pedal çevirdiler

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü olarak kutlanırken, bu özel gün kapsamında farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor. Iğdır'da da bu yıl Iğdır Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yeşilay, Türk Kızılayı, AKUD ve Tomris Hatun Bisiklet Kulübü tarafından bir bisiklet turu düzenlendi. Bisiklet severler, Zübeyde Hanım Bulvarı eski Belediye binası önünde bir araya geldi. Bazı aileler, çocuklarıyla birlikte bisiklet turuna katıldı.

Bisiklet turunda pedal çevirecek olmanın büyük bir keyif olduğunu ifade eden Furkan Arat, "Bugün pedallarken annemiz için bunu yapacağız. Bugün yaklaşık olarak 20 kilometre yol alacağız. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederim" dedi. Anneler için düzenlenen programın çok özel olduğunu belirten Eylül Önay ise, "Bugün düzenlenen bisiklet turuna hem bir kadın hem de bir anne olarak katılıyorum" şeklinde konuştu.

Bisiklet turunun düzenlendiği alana gelen Iğdır Valisi Ercan Turan, alandaki kadınlara beyaz ve kırmızı karanfil dağıttı. Anneler gününde anneler için pedal çevirmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Vali Turan, "Mübarek annelerimizin anneler gününün kutlandığı bir gündeyiz. Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Biz spor yapmak için sağlıklı kalmak için bahaneler arıyoruz. Bu tür etkinlikleri de verimli bir şekilde kullanıyoruz. Bu etkinliğimizde yaklaşık olarak 20 kilometre yol alacağız" şeklinde konuştu.

Bir araya gelen bisiklet severler, bisikletleriyle birlikte 20 kilometreyi gitmek üzere Zübeyde Hanım Bulvarı'ndan ayrıldılar.