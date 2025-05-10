Anneler Günü'nde gökyüzüne yükselen sevgi: Ihlara'da balonlar anneler için havalandı

Metin KURT / AKSARAY

VALİ KUMBUZOĞLU VE EŞİNDEN ANLAMLI ORGANİZASYON

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve eşi Canan Kumbuzoğlu’nun öncülüğünde düzenlenen özel etkinlik, Anneler Günü'ne anlam ve renk kattı. Sabahın erken saatlerinde, Ihlara Vadisi’nin büyüleyici atmosferinde başlayan organizasyon kapsamında, Belisırma köyünden kalkış yapan 6 sıcak hava balonu gökyüzüne yükseldi. Balonlar, Selime Katedrali’ne kadar süren rota boyunca vadiye hâkim eşsiz manzaralar eşliğinde süzüldü.

Balon sepetlerinde yer alan anneler, taşıdıkları pankartlarla tüm annelerin bu özel gününü kutladı. Etkinliğe terzilik, kuaförlük, çiftçilik gibi mesleklerden kadınlar ve yerel esnaf anneler katılım sağladı. Gökyüzüne yükselmenin heyecanını yaşayan katılımcılar, hem bölgenin eşsiz doğasını kuşbakışı izledi hem de unutulmaz bir Anneler Günü hediyesi aldı.

“2025 AİLE YILI” VURGUSU VE TURİZME DESTEK

Etkinlikte konuşan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan ettiğini hatırlatarak, bu kapsamda aileyi ayakta tutan, toplumun temel taşı olan annelere özel bir anı yaşatmak istediklerini belirtti. Vali Kumbuzoğlu, “Bugün, emekçi kadınlarımızı, esnaf ve üretici annelerimizi bu özel günde gökyüzüyle buluşturmak istedik. Onların yüzündeki gülümseme, en büyük motivasyon kaynağımızdır” dedi.

Ayrıca bölgedeki balon turizmine de dikkat çeken Vali Kumbuzoğlu, Ihlara Vadisi’nde şu anda faaliyet gösteren 10 balon firmasının bulunduğunu, bu sayıyı kısa sürede 30’a çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Gün doğumunda gerçekleştirilen balon turlarında Hasan Dağı, Selime Katedrali, Melendiz Çayı ve Ihlara Vadisi'nin kartpostalları aratmayan manzaralarının izlenebildiğini vurgulayan Kumbuzoğlu, bu tür organizasyonların hem bölge turizmini desteklediğini hem de sosyal farkındalık oluşturduğunu dile getirdi.

ANNELERDEN DUYGU DOLU ANLAR

Etkinliğe katılan anneler, unutamayacakları bir deneyim yaşadıklarını belirtti. Balon turunun kendileri için hem moral hem de motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden katılımcılar, Anneler Günü’nde böyle anlamlı bir etkinlikte yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Organizasyonun mimarları Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile eşi Canan Kumbuzoğlu’na teşekkür eden anneler, “Bu bizim için en güzel Anneler Günü hediyesi oldu” sözleriyle duygularını paylaştı.

DOĞA, TARİH VE DUYGU BİR ARADA

Kapadokya’nın en özel noktalarından biri olan Ihlara Vadisi, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve manevi atmosferiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu yıl Anneler Günü vesilesiyle gerçekleşen sıcak hava balonu etkinliği, hem kadınların toplumdaki yerine dikkat çekti hem de bölgenin tanıtımına katkı sundu.

Anneler Günü’nde gökyüzüne yükselen bu anlamlı uçuş, Aksaray’ın kültürel ve turistik değerlerinin duygusal bir yansıması olarak hafızalarda yerini aldı. Anneleri onurlandıran bu özel etkinlik, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.