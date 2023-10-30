Anneleri ölen kedilere köpek annelik yapıyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 1.5 yaşındaki köpek, anneleri kazada ölen 4 yavru kediye annelik yapıyor.

Anneleri ölen kedilere köpek annelik yapıyor

Karacalar Mahallesi Yeniköy mevkiinde yaşayan İrfan Bayraktar’ın 1.5 yaşındaki Puk kırması köpeğinin doğum yaptıktan kısa süre sonra yavrularının tamamı öldü. İrfan Bayraktar’ın kedisi de doğum yaptıktan sonra yoldan geçen bir aracın çarpması sonucunda telef oldu ve 4 yavrusu annesiz kaldı. Bayraktar ailesi, bu olayların ardından bir sabah köpeklerinin yavru kedileri emzirdiğini görünce şaşkına döndü.

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"KÖPEĞİMİZİ YAVRU KEDİLERİ EMZİRİRKEN GÖRDÜĞÜMÜZDE GÖZLERİMİZE İNANAMADIK"

Bu olayı cep telefonuyla kaydeden İrfan Bayraktar, köpeği bir arkadaşının kendisine hediye ettiğini belirterek, “Köpeğimiz 1 ay önce doğum yaptı. Ama yavrularının hiçbirisi yaşamadı. Kısa bir süre önce de 4 yavru doğuran kedimiz yoldan geçen bir aracın altında kalarak öldü ve yavrular annesiz kaldı. Önceki gün sabah köpeğimizi yavru kedileri emzirirken gördüğümüzde gözlerimize inanamadık. Köpeğimiz kedi yavrularını ölen yavrularının yerine koyarak emzirip annelik yapıyor. Böylelikle yavru kediler hayata tutundu” dedi.

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Köpeğin kedi yavrusunu emzirdiği, onlara annelik yaptığı bir dünyada insanların kavgasına, ülkelerin savaşlarına anlam veremediğini belirten Bayraktar, “Bütün insanlığın, dünyanın bundan ders çıkarmasını istiyorum” diye konuştu.

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