Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Hakkı, Koca, otomobilde tartıştığı eşi Leyla Koca’yı bıçaklayarak öldürdü. Koca hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hakkı Koca, ilk ifadesinde eşiyle, başka bir erkekle olan ilişkisi nedeniyle tartıştıklarını belirterek, “Bana hakaret edince sinirlendim. Araçtan inip koşmaya başlayınca peşinden gidip kendisini yakaladım, sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

ÇO0CUKLARI ŞİKAYETÇİ OLMADI

Davanın 2’nci duruşmasında çiftin kızları ayrı ayrı tanık olarak dinlendi. Annelerinin Mustafa Z. isminde sevgilisi olduğunu, bazı günler onunla kaldığını, kardeşi ile kendisine kötü davranıp ilgilenmediğini ve babalarına sürekli hakaret ettiğini öne süren M.K., şunları söyledi:

“Annemle babam ara sıra sudan sebeple tartışırdı. Babam çalışırdı ve annem bizimle hiç ilgilenmezdi. Bu süre zarfında annem birisi ile tanıştı ve 2 gün sonra evi terk etti. Annem bir süre sonra babama ‘Seni sevmiyorum, canın cehenneme. Gittiğim yerde çok mutluyum’ diye mesaj göndermeye başladı. Annemin ölmeden önce, son 1,5 yıldır bir ilişkisi vardı. Annem babamı aldatmıştı. Babamdan şikayetçi değilim.”

‘ANNEM SEVGİLİSİNİ ÖVÜP, BABAMI TAHRİK EDİYORDU’

Ş.K. de annesi ve babasının evliliklerinde hep sorun oluğunu söyleyerek, “Babamın psikolojisi normal değildir. Ama annem sürekli eve gelip, Mustafa Z.’yi överek, babamı tahrik ediyordu. Annem hep evi terk ederdi. Babamın haline çok üzülüyordum. Babamdan şikayetçi değilim” dedi.

Tutuklu sanık Hakkı Koca'nın avukatı Adnan Mutlu ise müvekkilinin olayı tasarlamadığına belirterek, “Olay öncesi, maktulün başka bir erkekle kaçması, bir televizyon kanalında tüm Türkiye'nin gözleri önünde tartışılmıştır. Müvekkilim öldürmek isteseydi o zaman yapardı” ifadelerini kullandı.

Duruşmayı erteleyen mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.