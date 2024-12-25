Annem Ankara dizisine sürpriz isim! Tüm dengeleri altüst edecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Annem Ankara dizisine sürpriz isim! Tüm dengeleri altüst edecek

Başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsur'un yer aldığı 'Annem Ankara' dizisinin kadrosuna, Alara Turan katıldı.

Kanal D’nin yaşanmış bir yaşam hikayesinden uyarlanan, Başak Angigün'ün senaryosunu yazdığı ve Can Ulkay'ın yönetmenliğini yaptığı Annem Ankara dizisinin kadrosuna Alara Turan dahil oldu.

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Alara Turan, ailesinden başka kimseye taviz vermeyen Mesude karakteriyle izleyiciyle buluşacak. Babası ve abileriyle birlikte büyüyen Mesude, sert mizacıyla çevresindekilere sınır koymayı çok iyi bilse de, zamanla kendisini bir çıkmazda hissetmeye başlar. Direnmek ve kendi ayakları üzerinde durmak hayatının merkezinde olan Mesude'nin aşkla tanışması ise tüm dengelerini altüst edecektir.

899992-2-t.jpg

Son Haberler
Kalbinden vurulmuş genç kadının ölümünde yeni gelişme: Sevgilisine ‘Beni Çok Sevdim’ notu bırakmış
Genç kadının sır ölümünde yeni gelişme! Kalbinden vurulmuş halde bulunmuştu
Tekirdağ açıklarında ölü yunus bulundu
Tekirdağ açıklarında ölü yunus bulundu
Çinli göçmen akışının yeni merkezi Filipinler
Çinli göçmen akışının yeni merkezi Filipinler
Rakamlar belli oldu! En çok ve en az kazandıran meslekler sıralandı
Rakamlar belli oldu! En çok ve en az kazandıran meslekler sıralandı
Annem Ankara dizisine sürpriz isim! Tüm dengeleri altüst edecek
Annem Ankara dizisine sürpriz isim! Tüm dengeleri altüst edecek