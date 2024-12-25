Annem Ankara dizisine sürpriz isim! Tüm dengeleri altüst edecek

Kanal D’nin yaşanmış bir yaşam hikayesinden uyarlanan, Başak Angigün'ün senaryosunu yazdığı ve Can Ulkay'ın yönetmenliğini yaptığı Annem Ankara dizisinin kadrosuna Alara Turan dahil oldu.

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Alara Turan, ailesinden başka kimseye taviz vermeyen Mesude karakteriyle izleyiciyle buluşacak. Babası ve abileriyle birlikte büyüyen Mesude, sert mizacıyla çevresindekilere sınır koymayı çok iyi bilse de, zamanla kendisini bir çıkmazda hissetmeye başlar. Direnmek ve kendi ayakları üzerinde durmak hayatının merkezinde olan Mesude'nin aşkla tanışması ise tüm dengelerini altüst edecektir.