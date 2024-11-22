Annem Ankara yüreklere dokundu! İzleyicilerini hüngür hüngür ağlattı

Daha ilk bölümüyle izleyicisinin yüreklerine dokunan Annem Ankara’nın ikinci bölümü fragmanı yayınladı. Zuhal, Burak’ın intiharıyla yıkılıyor.

HAYAT MÜCADELESİ YÜREKLERE DOKUNDU

Başrollerini Bergüzar Korel (Zuhal) ve Mehmet Günsür’ün (Hasan) paylaştığı dizi, sosyal medyayı da yıktı geçti. 90’lı yılların Ankara’sında üç çocuğuyla ortada kalan Zuhal’ın, hayat mücadelesi yüreklere dokundu.

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin ilk bölümünde;

Üçüncü çocuğuna hamile olan Zuhal, kontrol için gittiği hastanede beklemediği bir tanı ile karşı karşıya kaldı. Doktoruna göre 41 yaşında hamile kalmış olması üstüne bir de şeker hastalığı onun için büyük risk oluşturuyordu.

Doktorun sözlerine sinirlenen Zuhal, çocuklarını da yanına alıp kocası Hasan'ın ofisine gitti. Bir türlü açılmayan kapı, Zuhal'in kafasını karıştırdı. Çok geçmeden şüphelerinde haklı olduğunu öğrendi.

Zuhal, kocasının sevgilisini evire çevire döverken; Hasan ise iki oğlunu yanına alıp hiçbir şey olmamış gibi yemeğe gitti...

Yaşadığı ihaneti hazmedemeyen Zuhal, eşinden boşandı. En küçük oğlu Bağış'ı da hem kocasına hem doktoruna inat doğurdu.

Ailesini kaybetme gerçeği ile yüzleşen Hasan, yaşadıklarının faturasını babasına kesti:

9 yaşında beni yatılıya verdiniz, mühendis olana kadar da aramadınız... Ben ne bileyim aile nasıl bir şey?

Çocuklarıyla birlikte annesinin evine yerleşen Zuhal, boşanmasına rağmen Hasan'ın getirdiği felaketlerden kurtulamadı. Sabah erkenden kapıya gelen haciz memurları, Hasan'ın borçlarını gerekçe göstererek eşyaları haczettiler.

Beklenen haber geldi, Zuhal hayalini kurduğu halk ekmek büfesini açtı.

Kaybettiği ailesini yeniden bir araya toplamanın planlarını yapan Hasan, Nazan'ın açıkladığı gerçekle neye uğradığını şaşırdı.

Babasına inanmaya başlayan Burak, Hasan ile Nazan'ın samimi hallerini görünce bir kez daha yıkıldı. Burak son raddeye gelince bileklerini kesip intihar etti.