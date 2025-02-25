Annem Ankara'nın Mesude'sinden samimi açıklamalar

Annem Ankara'da Mesude karakterine hayat veren Alara Turan, dizisinin setinde samimi açıklamalarda bulundu.

Turan, "Ben de çok fevri bir insanım. Fakat Mesude benden bir tık daha fevri. O yüzden ani çıkışlarıyla aksiyon alıyor" dedi.

'MESUDE İLE ORTAK YÖNLERİMİZ VAR'

Başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür'ün paylaştığı Annem Ankara'da Mesude karakterine hayat veren Alara Turan, karakteriyle ilgili bilgiler verdi. Turan, "Canlandırdığım karakterle aslında ortak yönlerim var. Ben de çok fevri bir insanım. Fakat Mesude benden bir tık daha fevri. O yüzden ani çıkışlarıyla aksiyon alıyor" diye konuştu.

'SETİMİZ ÇOK EĞLENCELİ HERKES SAMİMİ'

Setlerinin çok güzel geçtiğini belirten güzel oyuncu, "Herkesin keyfi çok yerinde. Yeni olmama rağmen adapte olmakta zorlanmadım. Setimiz eğlenceli çünkü herkes çok samimi. En unutulmaz sahnemizi birkaç gün önce çektik. Bir kız isteme sahnesi çekildi. Kapıyı açıyorum ve bir anda bütün ekip karşımda ve herkes bana bakıp "İyi akşamlar" diyor, kendimi tutmakta çok zorlandım. Gecenin de bir yarısı ama o kadar eğlendik ki şu ana kadar en unutulmaz sahne oydu sanırım" diyerek duygularını ifade etti.

'MESUDE ŞEFKATİ SUPHİ'DE BULDU'

Dizide Suphi'nin (Özgürcan Çevik) aşkı Mesude'ye hayat veren Turan, iki karakterin arasındaki uyumu şöyle anlattı: Nefretle başlayan bir ilişkiydi. Fakat abilerinden dolayı evde bulamadığı şefkati Suphi'de buldu. Mesude kendine çok benzetiyor Suphi'yi ama aynı zamanda şefkatli bir yanını da gördüğü için hareketleri de hoşuna gitmeye başladı. Bence onu hayatının yavaş yavaş merkezine koymaya başlıyor.

'90'LARDA DA BENZER AŞKLARI OLURDU'

Başarılı oyuncu "Eğer 90'larda aşk yaşasaydınız, Mesude ve Suphi gibi mi olurdunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: 90'larda aşk yaşamak şu anki kadar kolay değildi sanırım. Şimdiki ilişkilerden daha kısıtlı o zamanlar. Bir de biz artık her şeyi bam güm söylüyoruz. Sosyal medya var, kendini belli edebiliyorsun. Tabii 90'larda da buna benzer aşkları olurdu herhalde. Daha çekingen, daha durağan, hemen her şeyi söyleyemeyen."