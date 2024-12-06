Annem Ankara'nın son bölümü izleyicilerini gözyaşına boğdu! Hasan yaşayacak mı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Annem Ankara dizisinin son bölümü izleyici derinden etkiledi. Mehmet Günsür’ün canlandırdığı Hasan’ın saldırıya uğradığı anlarda tüm aile neye uğradığına şaşırdı.

Yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenirken yeni bölüm fragmanında Zuhal’in hastane odasında Hasan’ın başında beklediği görüldü. Hasan karakterinin saldırıya uğraması akıllara diziden ayrılıp ayrılmayacağını getirdi.

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‘BÖYLE VEDALAŞMAMALIYDIK’

Dizide anlatıcı olan ortanca oğul Başar’ın son bölümün finalinde “Böyle vedalaşmamalıydık babamla” sözleri akıllarda soru işaretleri bıraktı.

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MEHMET GÜNSÜR’ÜN CANLANDIRDIĞI HASAN KARAKTERİ ÖLECEK Mİ?

Mehmet Günsür Annem Ankara’ya veda mı edecek? Bu sorunun cevabını ancak gelecek hafta öğrenebiliriz.

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GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün kendi gerçek hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı, yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı, BKM imzalı Annem Ankara’nın başrollerini Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel paylaşıyor.

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