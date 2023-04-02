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  • Deren Talu sınırları zorladı, sosyal medya yıkıldı. Annesi Defne Samyeli'nin izinden gidiyor

Deren Talu sınırları zorladı, sosyal medya yıkıldı. Annesi Defne Samyeli'nin izinden gidiyor

Deren Talu, sevgilisi Baran Tınaz istememesine rağmen mayolu pozlar verince ilişki sona ermişti. Talu, o çekimden kareleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 15:43
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Annesi Defne Samyeli'nin izinden gidiyor. Deren Talu sınırları zorladı, sosyal medya yıkıldı.

Deren Talu sınırları zorladı, sosyal medya yıkıldı. Annesi Defne Samyeli'nin izinden gidiyor
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Defne Samyeli’nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, uzun süredir Baran Tınaz’la aşk yaşıyordu. Çiftin ilişkisi geçenlerde sona erdi.

İddiaya göre ayrılığa; Deren Talu’nun, sevgilisi istememesine rağmen bir fotoğraf çekimine katılması yol açtı. Ayrılığa neden olan o fotoğraflar, Deren Talu’nun sosyal medya paylaşımıyla açığa çıktı.

Karlar üzerinde mayoyla objektif karşısına geçen Talu, uğruna sevgilisiyle tartışıp ilişkisini noktaladığı o çekimden kareleri Instagram sayfasında yayınladı.

Çiftinin ilişkilerini bu fotoğraflar nedeniyle bitirdiği iddia edildi.

ANNESİNİN İZİNDE

Defne Samyeli de 2020 yılında bir dergi için Palandöken’de objektif karşısına geçmiş, -25 derecede mayoyla poz vermişti.

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