Annesi emzirirken uyuyunca nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iddiaya göre 28 günlük bir bebek annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Annesi emzirirken uyuyunca nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti

Olay, İslamhaneleri Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen 27 Eylül günü dünyaya gelen Ahmed Abdülhamid isimli bebek, annesi Suriye uyruklu Gadır B. tarafından emzirildi.

Gadır B. çocuğunu emzirirken uyuya kaldı. Nefessiz kalan 28 günlük bebek fenalaştı.

Bir müddet sonra uyanan annesi, minik Ahmed'in nefes almadığını fark etti. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekibi, bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Bodrum Devlet Hastanesi’ndeki ön otopsi işlemleri tamamlanan Ahmed bebek, Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Anne Gadıra B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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