Annesi kenti güzelleştiriyor, kızı rekorlar kırıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nda 11 yıldır çalışan Aynur Akgöz'e, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ATMA Derneği'nce çevre temizliğine katkılarından dolayı ödül verildi.

Hava şartlarına rağmen sokakların, caddelerin temizlenmesi için alın teri döken Akgöz, aynı zamanda kırdığı rekorlarla ülkenin gurur kaynağı olan milli atlet Gizem Akgöz'ün de annesi.

Akgöz, çevre temizliği konusunda halkın çok bilinçli olmadığını söyledi. Mesleklerin asla cinsiyetinin olmadığını söyleyen Akgöz, çim biçme makinesinden sırt motoruna kadar tüm aletleri kullanabiliyor.

KADIN BAKIŞ AÇISI

"Şehrimizi, kadın bakış açısıyla güzelleştiriyoruz" diyen Akgöz, şehirlerin dizaynında ve temiz kalmasında kadınların daha verimli olduğunu belirterek, "Kadınlar, güzelliğe önem verdiği için kent estetiğinde de ayrıntılı düşünüyor. O nedenle kadınlar, bu alanda daha verimli oluyor. Çiçek ve bitki ekiminde genellikle kadınlar çalışıyor. Erkeklerin yaptığı işleri kadın personel yapamaz diye bir şey yok. Ben traktör kullanıyorum. Çim motoru kullanıyorum. Sırt motoru bile kullanıyorum. Çevremizi de kadın bakış açısıyla güzelleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"MUTLU OLDUM"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ATMA Derneği tarafından verilen ödülün kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Akgöz, "Ödül aldığımı duyduğumda çok şaşırdım. Bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutlu oldum. Sadece çim biçmiyoruz. Çöpü de topluyoruz ve temizliğini de yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HEM KENDİMLE HEM DE KIZIMLA GURUR DUYUYORUM"

İki çocuk annesi Akgöz, iş hayatındaki başarısının yanında kızının başarılarıyla da çok gurur duyduğunu söyledi.

"Kızım dünya çapında o ülkem için mücadele verirken ben şehrim için mücadele veriyorum" diyen Akgöz, kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olarak imkânlar verildiğinde kadınların aşamayacağı engel olmadığını söyledi.