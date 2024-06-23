Annesi ve eşi içerideyken evi ateşe verip kapıyı kilitledi

Necla B. balkondan atlayıp kurtuldu. Ancak vücudunda yanıklar oluşan anne Atiye B. ise yoğun bakıma alındı. Veysi B., ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sularında ilçeye bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde gerçekleşti. Veysi B., yaşadıkları tartışmanın ardından annesi ve eşini eve kilitleyip evi ateşe verdi.

Evin yandığını gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Necla B. evi saran alevlerden balkondan atlayarak kurtuldu. Anne Atiye B. ise ekiplerin kapıyı kırması ile evden çıkarıldı. Atiye ve Necla B. ilk kontrollerinin sonrasında Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Balkondan atlayan Necla B.’nin ayağında ve kolunda kırıklar oluştuğunu, vücudunda yanıklar oluşan Atiye B.’nin ise hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.