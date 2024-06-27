Annesi ve eşi içerideyken evini ateşe verip kaçan kişi İstanbul'da yakalandı

Necla B. balkondan atlayarak kurtulurken, vücudunda yanıklar oluşan Atiye B., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastanede yoğun bakıma alındı. Veysi B., İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.

Olay, 22 Haziran’da Midyat'ın kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Veysi B., annesi ve eşi içerideyken evi ateşe verip kapıyı kilitledi ve kaçtı. Yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Necla B., alevlerden kaçmak için balkondan atlayarak kurtuldu ancak ayağında ve kolunda kırıklar oluştu. Atiye B. ise itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla kurtarıldı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da yakalandı

Olay sonrası başlatılan soruşturmada Veysi B.'nin İstanbul'a kaçtığı belirlendi. İstanbul Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerinin Avcılar bölgesinde düzenlediği operasyonla Veysi B. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysi B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada, hastanede tedavisi tamamlanan Necla B. taburcu edilirken, Atiye B.'nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.