Annesine mesaj atanı tüfekle vurdu

Samsun'da bir kişi annesine mesaj atan şahsı tüfekle vurarak ağır yaralandı.

Annesine mesaj atanı tüfekle vurdu

İHA'nın haberine göre, olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde dün meydana geldi.
Pompalı tüfekle ateş açılması sonucu silahlı saldırıya uğrayan 51 yaşındaki R.Ç.sağ ve sol ayaklarından yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ilahlı saldırıyı düzenleyen 19 yaşındaki D.G. olay yerinden kaçtı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan D.G. polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

D.G., tüfekle yaraladığı R.Ç.'yi annesine mesaj attığı için vurduğunu iddia etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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