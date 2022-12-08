Annesini boğazından bıçaklayarak katletti

Olay saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf E.T. ile alışverişten dönen anne Zübeyda T. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf E.T. o sırada elma yiyen anne Zübeyda T.nin elindeki ekmek bıçağını alarak saldırmaya başladı. İkilinin arasında yaşanan arbede sırasında Yusuf E.T., elindeki ekmek bıçağını annesinin boğazına sapladı.

Kaçmaya çalışırken komşuları yakaladı

Tartışma sırasında çıkan gürültü üzerine komşular daireye gelerek kapıyı çaldı. Bir süre sonra kapı açılırken, Yusuf E.T.'nin elinde kan izlerini gören komşuları içeriye girmek istedi. Kaçmaya çalışan Yusuf E.T., komşuları tarafından yakalandı.

Komuşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne Zübeyda T.nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde inceleme yapan polis, cinayet zanlısı Yusuf E.T.'yi, emniyet müdürlüğüne götürdü. Zübeyda T.nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.