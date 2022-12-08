8 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Annesini boğazından bıçaklayarak katletti

Antalya'da 61 yaşındaki Zübeyda T. tartıştığı oğlu 37 yaşındaki Yusuf E.T. tarafından boğazına bıçak saplanarak öldürüldü. Gürültü üzerine eve gelen komşuları, elleri kanlı halde kapıyı açan Yusuf E.T.nin kaçmasına engel olarak, zanlıyı polise teslim etti.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 20:46
Takip Et

Annesini boğazından bıçaklayarak katletti

Annesini boğazından bıçaklayarak katletti
+
Aa
-

Olay saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf E.T. ile alışverişten dönen anne Zübeyda T. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf E.T. o sırada elma yiyen anne Zübeyda T.nin elindeki ekmek bıçağını alarak saldırmaya başladı. İkilinin arasında yaşanan arbede sırasında Yusuf E.T., elindeki ekmek bıçağını annesinin boğazına sapladı.

Kaçmaya çalışırken komşuları yakaladı

Tartışma sırasında çıkan gürültü üzerine komşular daireye gelerek kapıyı çaldı. Bir süre sonra kapı açılırken, Yusuf E.T.'nin elinde kan izlerini gören komşuları içeriye girmek istedi. Kaçmaya çalışan Yusuf E.T., komşuları tarafından yakalandı.

Komuşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne Zübeyda T.nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde inceleme yapan polis, cinayet zanlısı Yusuf E.T.'yi, emniyet müdürlüğüne götürdü. Zübeyda T.nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
1
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
2
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
3
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
4
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
5
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
﻿CHP’li vekil açıkladı: Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal görüşmek için sözleşti
6
﻿CHP’li vekil açıkladı: Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal görüşmek için sözleşti
﻿CHP’li vekil açıkladı: Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal görüşmek için sözleşti
﻿Tahta sopa ile önlem alan adamı yüksek akım elektrik çarptı feci şekilde can verdi
7
﻿Tahta sopa ile önlem alan adamı yüksek akım elektrik çarptı feci şekilde can verdi
﻿Tahta sopa ile önlem alan adamı yüksek akım elektrik çarptı feci şekilde can verdi
﻿MHP’li belediye BİM şubesini mühürledi
﻿MHP’li belediye BİM şubesini mühürledi
﻿MHP’li belediye BİM şubesini mühürledi
﻿Denetimde tedirgin olan taksici yakayı ele verdi
﻿Denetimde tedirgin olan taksici yakayı ele verdi
﻿Denetimde tedirgin olan taksici yakayı ele verdi
﻿Arkadaşının aracını zorla alan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
﻿Arkadaşının aracını zorla alan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
﻿Arkadaşının aracını zorla alan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
﻿TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü   
﻿TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü   
﻿TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.