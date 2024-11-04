Annesinin ölümünden sonra toparlanamadı! Ahu Tuğba'nın kızından üzen paylaşım

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Annesinin ölümünden sonra toparlanamadı! Ahu Tuğba'nın kızından üzen paylaşım

ABD'de 1 Eylül'de yaşamını yitiren ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin annesinin ölümünden sonra toparlanamadı. Hayatına devam etmekte zorlanan Anjelik'ten acı dolu bir paylaşım geldi.

Usta oyuncu Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlene Yeşilçam oyuncusunun cenazesi uzun süre ülkeye gelememişti.

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"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"

Anjelik Calvin annesinin ölümünden sonra, “O hissetti. Dedi kızım ben ölürsem beni Türkiye'ye göm dedi. Beni burada bırakma dedi bana, hissetti bana yavrum ben öleceğim galiba dedi. Bende; anne ne biçim konuşuyorsun, hastaneye gidelim. Benim basiretim bağlandı. Vicdan azabı çekiyorum. Bunu da herkes bilsin. Ben nasıl onu dinledim de, hastaneye götürmedim" ifadelerini kullanmıştı.

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Annesi Ahu Tuğba’yı, 2 ay önce kaybeden Anjelik annesini kaybından sonra toparlanamadı.

Bir paylaşım yapan Ahu Tuğba'nın kızı paylaşımında: “Anne çok acı çekiyorum, derin bir ızdırap. Keşke evden bahçeye bile çıkmasaydım. Kalbim ağrıyor. Anneme kavuşmak istiyorum Rabbim" dedi.

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