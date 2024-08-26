Annesiyle yolda yürüyen adamı sırtından bıçakladı

Yaralı adam olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin peşine düştü.

Olay, İzzet Baysal Caddesi’nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Anıl G., annesi ile birlikte yürüyen H.Ç.'yi görünce adamı sırtından bıçakladı.

Bıçaklanan adam H.Ç. beyaz eşya mağazasına sığındı. Anıl G. ise olay yerinden hemen kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan yaralı H.Ç., ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan saldırgan Anıl G.’nin yakalanması için çalışma başlattı.