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Annelerine araba çarpan 5 yavru kedi kurtarıldı

Şırnak’ta bir anne kediye, otomobil çarpması sonucu 5 yavru kedi sahipsiz kaldı. Sahipsiz kalan yavru kedilere veteriner hekim sahip çıktı. 

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 17:14
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Annesiz kalan 5 yavru kedi kurtarıldı

Annelerine araba çarpan 5 yavru kedi kurtarıldı
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Şırnak’ın Uludere ilçesinde araba çarpması sonucu anneleri ölen 5 yavru kediye ilçe tarım ve orman müdürlüğü görevlileri sahip çıktı.

Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, yavrulara titiz bir şekilde bakıldığını belirterek, üç ay önce annelerinin araç çarpması sonucu ölen sahipsiz kalan 5 kedi yavrusuna kurum olarak sahiplendiklerini söyledi.

İnan, "İlçemizden bir vatandaşımızın ihbarı üzerine ekiplerimiz hemen harekete geçti. Ekiplerin yaptığı incelemede 5 yavru kedinin annesine araç çarpması sonucu telef olduğu tespit edildi. Zor durumda olan yavrularımızı ilçemizde görevli veteriner hekimimiz Duygu Diler ile alıp kuruma getirdik. Hemen bakımlarını yaptırdık. Gerek kurumda, gerek evde 3 ay boyunca bakıldı ve hayata tutundular. Onlarda can ve böyle anlamlı bir ortamda cana can katmanın her insana nasip olamayacağını" ifadelerinde bulundu.


(Kaynak: İHA)

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