Anonim ve limited şirketlerde asgari sermeye tutarı 5 kat artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı. Anonim ve limited şirketlerin en az sermaye tutarlarında artışa gidildi.

KAYNAK: AA
Anonim ve limited şirketlerde asgari sermeye tutarı 5 kat artırıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca anonim şirketler için 50 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı 250 bin liraya, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde 100 bin lira olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı 500 bin liraya yükseltildi.

Limited şirketler için 10 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı ise 50 bin liraya çıkarıldı.

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