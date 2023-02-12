Rönesans Rezidans’ın temel atma törenine dönemin Adalet bakanı Sadullah Ergin de katılmış. Yüzlerce kişiye mezar olmuştu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde 12 katlı 250 daireli Rönesans Rezidans, yerle bir oldu. Yapımının tamamlandığı 2013 yılında, "Cennetten bir kare" diye reklamı yapılan lüks rezidansın enkazında onlarca kişi can verdi.

Depremde kağıt gibi katlanıp çöken rezidansla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Enkaz altında kalan yüzlerce kişi ise halen kurtarılmayı bekliyor. Depremde yurttaşların üzerine çöken Rönesans Rezidans'ta dairelerin yaklaşık 1.5 milyon ile 3 milyon TL arasında satıldığı ortaya çıktı.

Rönesans Rezidans'ın temel atma törenine eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin katıldığı ortaya çıktı. Rönesans Rezidans’ın temellerinin ilk olarak 1983 yılında mimar Mehmet Yaşar Coşkun tarafından atıldığı, 1990 yılında inşaat mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun’un katılımıyla yapılmıştı.

KARADAĞ'A KAÇMAK İSTERKEN YAKALANIŞTI

Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, paralarla birlikte İstanbul Havalimanı'ndan Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Müteahhit Coşkun sorgu işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

O tarihli haber şöyle:

Rönesans Rezidans’ın temeli atıldı!

Antakya'ın ilk rezidansı olan Rönesans Rezidans'ın temeli görkemli bir törenle atıldı. Temel atma törenine Hatay milletvekili (Adalet Bakanı) Sadullah Ergin, Hatay Valisi H. Celalettin Lekesiz, Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç ve Ekinci Belediye Başkanı Seyfettin Yeral ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Antis Yapı, Rönesans Rezidans projesiyle şehre hem rezidans konforunu getirecek hem de Antakyalıların nefes alacağı en iyi sosyal alanı oluşturacak. Adalet Eski Bakanı ve Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Antis Yapı'nın kabuk değiştiren Hatay-Antakya'da bugüne kadar kimlikli işlere imza attığını belirterek “Bundan sonra Hatay'ın büyükşehir olacağı beklentisi ile beraber daha özgün, daha büyük projeleri kendilerinden beklediğimizi ifade ediyorum. Yapanlar için, oturacaklar için ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Modern ihtiyaca cevap veren bir yapı

Hatay Valisi Celalettin Lekesiz de hızla kalabalıklaşan şehirde sorunların sadece belediye ve devlete ait olmadığını belirterek “Kentlerimizdeki kentsel fiziksel ve toplumsal çevrenin iyileştirilmesinden hepimiz sorumluyuz” diye konuştu. Lekesiz, bir taraftan fiziksel ve toplumsal çevreyi iyileştirirken diğer taraftan insanın gönlüne hitap eden yapıların oluşturulması gerekliliğine de dikkat çekti.

Vali Lekesiz, “Antakya'da rehabilite ve restore çalışmalarını hep beraber yürütüp, diğer taraftan da modern tercihlerde bulunan vatandaşlarımızın tercihlerine cevap verebilmek için bu tür modern ve yeşil projelere ihtiyaç var. Zannediyorum bu yapı bu ihtiyaca cevap verecek” diye konuştu.

Sosyal aktivite zengini proje

Yarı olimpik yüzme havuzu, oyun parkları, jakuzi, fitness alanı ve şelaleleri ile Rönesans Rezidans, Antakyalılara başka bir hayatın kapısını aralayacak. Ücretsiz şatıl servisleriyle de Rönesans şehirde bir ilki gerçekleştirecek. Antis Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yaşar Coşkun da, Rönesans Rezidans'ta her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği bir alan oluşturacaklarını söyledi.

Standartın üstüne çıktık

Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Coşkun da şehirde konut projelerinde artık belli bir standartın ötesine geçilebilecek bir çalışma yapılamadığını belirterek, “Kurgusu ile sosyal yaşam içeriği ile yapı kalitesi ile farklı bir şey yapmak ihtiyacı doğmuştu” dedi. Coşkun buradan yola çıkarak etüdleri yaptıklarını, 2 yıl süren çalışmalar sonunda, sosyal yaşamın, güvenliğin önde geldiği bir projeyi ortaya koyduklarını açıkladı.

Misafirleriniz kapıda kalmayacak

Antis Yapı tarafından Ekinci Beldesi'nde yapılan 249 konutluk Rönesans Rezidans'ta ayrıca günlük ihtiyaçların karşılanabileceği birimler de yer alacak. Proje 10 bin 500 metrekare alan üzerinde; 249 konut,1 market, 1 kafetarya ve 4 bloktan oluşacak. Nisan 2013 tarihinde teslim edilmesi planlanan Rönesans Rezidans, aynı zamanda mülk sahiplerini gerçek rezidans hizmetleri ile tanıştıracak. 7. ve 8. katlarda büyük teras bahçeleri bulunan projede, girişte 5 yıldızlı otellerde olduğu gibi resepsiyon bulunacak.

Bu kurgusu ile de ( Türkiye de bir ilk olan ) Resepsiyon 600 metrekare alana kurulu ve 4 metrekare tavan yüksekliğiyle ferah bir karşılama alanı sunacak. Bu bölümde misafir bekleme alanı ve TV salonu yer alacak. Ayrıca bu bölümde Rönesans Rezidans sakinlerine gelen faksların takibi de yapılacak, misafirlerin bildirimi, wi-fi internet ve uyandırma servisi gibi hizmetler sunulacak.

70 bin liradan başlıyor

Yeni Adliye Sarayı'na 3 dakika, alışveriş merkezi Prime Mall'a 2, hava alanına da 15 dakikalık mesafede yer alan Rönesans Rezidans'ta şehrin büyük sorunlarından olan otopark konusunda da kapalı otopark sistemi sayesinde sosyal alanları işgal etmeden çözüm sunuluyor. Kapalı otopark sayesinde site içinde araç trafiğine izin verilmeyecek.

Şatıl servisi belirli zaman aralıklarında Rönesans Rezidans sakinlerinin merkeze ücretsiz ulaşımını sağlayacak.

Rezidansın inşaatının iki yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. 70 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan konutlar için Antis Yapı kendi finansmanı ile 23 ay vade ve sıfır faiz kolaylığı sağlayacak. Müşteriler istedikleri taktirde 120 aya varan vadelerle düşük faizle kredi kullanabilecekler.