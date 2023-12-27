Antakya’da evlerin tahliyesi için 24 saat verdiler

Hatay’da Antakya ve Defne ilçelerinde 207 hektarlık rezerv alan bölgelerindeki bazı binaların ağır hasarlı olmadığı fakat yine de riskli tapı ilan edildiği iletilirken itiraz süresi olarak 24 saat verildi. Karara itiraz edemeyen ev sahiplerinden de bir gün içinde evlerini tahliye etmeleri istendi.

Cumhuriyet’ten Çağdaş Bayraktar’ın haberine göre, Hatay Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Antakya’nın Emek Mahallesi’nde riskli olarak belirlenen az ve orta hasarlı binalar için verilen 2 günlük itiraz süresi doldu. İtiraz edilmeyen binalar içinse bir tebligat hazırlandı. Söz konusu tebligatta, “Bir gün içinde binanın tahliyesinin sağlanması gerekmektedir.” ifadesi kullanıldı. Ayrıca tebligatta, ihtiyaç duyulması halinde kolluk kuvvetlerinin tahliye için kullanılabileceği de yer aldı.

TEPKİLERE RAĞMEN MESAJ BİLE ATMADILAR

26 Aralık günü Ulucami Mahallesi’nde bulunan Dolaşık Sokak ve Kemalpaşa Caddesi, Yeni Camii Mahallesi Kemalpaşa Caddesi, Emek Mahallesi 3315, 3330 ve 3331 Sokak’ı da içine alan bir başka tebligat daha yayınlandı. Tebligatta, “6306 Sayılı Kanun’un 6/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca riskli yapı tespiti işlemi bu ilan ile bina maliklerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır” ifadesi kullanılırken itiraz süresinin ertesi gün biteceği iletildi.

Hatay Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyon Başkanı Avukat Ecevit Alkan, konuyla ilgili, “Sağlam binalar yıkılacak kaygımızda haklı çıktık maalesef. Hem riskli hem rezerv alandaki uygulamalar benzeşmeye başladı” açıklamasında bulundu.

Konuşmasının devamında, “Son gelişmenin de yine muhtarlıklar ve binalara asılan ilanlarla duyurulması söz konusu. Tepkilere rağmen mesaj bile atmadılar. İnsanlar sürekli rezerv ve ya da riskli alandaki binalarına gidip de haklarında bir karar verip verilmediğini mi kontrol edecekler? Az veya orta hasarlı binalarla ilgili riskli yapı tespiti yoluyla el koyma ve yıkım aşamasına ışık hızıyla geçildiğine tanıklık ediyoruz. Bu ne acele?” ifadelerini kullandı.