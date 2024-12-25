Antalya Alanya'da otogarda çantasından kokain çıkan şahıs gözaltına alındı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, otogarda şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramada, şüphelinin çantasından 700 gram kokain çıktı.

Alanya otogarında yapılan rutin bir kontrol sırasında, polis ekipleri şüpheli bir kişiyi "Genel Bilgi Toplama" (GBT) sorgusu için durdurdu. Şüpheli, ekiplerin yaptığı üst aramasında çantasındaki uyuşturucu madde ile yakalandı. Ekipler, şüphelinin çantasından çıkan 700 gram kokaini muhafaza altına aldı.

Yapılan incelemede, yakalanan maddeyle ilgili olarak şüpheli hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan işlem başlatıldı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alınarak Alanya Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, uyuşturucu kaçakçılığı ve satışı ile mücadelede kararlı olduklarını belirterek, vatandaşları bu tür suçlarla mücadeleye katkı sağlamak için duyarlı olmaya çağırdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.