Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ‘Kaçıncı Yıl’ Tartışması

Festivalin bu yıl için hazırlanan görsellerinde kaçıncısının yapılacağına dair bilgi yer almazken, bazı görsel ve bültenlerde "2024 Antalya Altın Portakal Film Festivali" ifadesi kullanıldı.

1964 yılında Antalya Belediye Başkanı Avni Tolunay'ın girişimiyle başlatılan ve Türkiye'nin en uzun soluklu festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, geçen yıl Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" belgesel filmiyle ilgili tartışmaların ardından iptal edilmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 60'ıncısı yapılamayan festivalin bu yıl 5-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı.

REKOR BAŞVURU SAYISI

Bu yıl düzenlenecek festivalde, son 10 yılın en yüksek başvuru sayısına ulaşıldı. Jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek'in yapacağı Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'na 50 uzun metrajlı sinema filmi başvururken, Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması'na toplam 169 kayıt gerçekleşti. Ulusal Belgesel Film Yarışması kategorisine ise toplam 47 film başvurusu yapıldı.

"2024" İFADESİ TARTIŞMA YARATTI

Geçen yıl 60'ıncısı yapılamayan festivalle ilgili bu yıl kaçıncısının düzenleneceği konusunda karışıklık sürüyor. Geçen yıl kullanılan görsellerde "60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali" yazarken, bu yıl kullanılan görsellerde kaçıncısı olduğu belirtilmedi. Bazı görsellerde ise "2024 Antalya Altın Portakal Film Festivali" ifadesi yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festival ile ilgili yaptığı konuşmalarda "2024 Antalya Altın Portakal Film Festivali" ifadesini kullanmaya başladı.

Böcek, festivalle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Büyük bir özen ve büyük bir özveri ile hazırlandığımız 2024 Antalya Altın Portakal Film Festivalimize, son 10 yılın en yüksek sayıda film başvurularını yaparak gösterdikleri ilgi ve destek için öncelikle sinema emekçilerimize teşekkür ederiz."

Diğer yandan, artık düzenlenecek festivallerde sadece hangi yılda yapıldığının yazılacağı iddia edildi.