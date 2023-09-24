Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok

Editör: Serhat AĞA

Rus ve Ukraynalı turist ve göçmenlerin yoğun olduğu Antalya'da, skandal görüntüler ortaya çıktı.

Genç bir kız sosyal medya hesabından Antalya sokaklarında gördüğü şeyleri paylaşımca görenler 'yok artık' dedi.

İddialara göre Antalya'da bilinen bir cadde üzerinde kadın kuaförlerinin emlakçıların bulunduğu bir alanda, Rusça tabelalar asıldı.

Tabelaların fotoğrafını çeken genç kız, "Antalya artık küçük Rusya" başlığıyla söz konusu tabelaları paylaştı.

Bazı Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile olmazken, tabelalar incelendiğinde sadece bir tanesinin kuaför tabelası olduğu anlaşıldı.

Sadece Rusça harfler kullanılarak yazılmış tabelaların bulunduğu dükkanda hangi satışların yapıldığı, ne tür işlemlerin uygulandığı bilinmiyor.

Söz konusu tabelalara sosyal medyadan tepki yağdı.

Yorumlara bazı örnekler şöyle: