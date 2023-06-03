Antalya, Bilecik ve Sakarya'yı yağış vurdu. Araçlar sel sularına kapıldı deniz çamurla kaplandı

Meteoroloji'nin uyarı üstüne uyarı yaptığı bölgelerde sağanak yağış yaşamı felç etti. Antalya, Sakarya ve Bilecik'te yağışın yol açtığı sellerde araçlar sürüklendi, deniz adeta çamurla sıvandı.

Antalya, Bilecik ve Sakarya'yı yağış vurdu. Araçlar sel sularına kapıldı deniz çamurla kaplandı

İHA'nın haberine göre, Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, sele neden oldu. Meydana gelen sel, turizm tesislerine zarar verdi. Şiddetli sağanak yağmur mahalle içinden geçen Sarıkavak Deresi'nin tasmasına sebep oldu.

Sarıkavak Deresi’nin taşıması sonucunda dere içerisinde bulunan köşkler, sandalye ve masalar sele kapıldı. Ayrıca Sarıkavak Deresi'nde sele kapılan araç da sel sularıyla birlikte sürüklendi. Araçta bulunan kişiler kendi imkanları ile kurtuldu. Fırtına yüzünden deniz dalgaları da turizm tesislerine kadar yaklaştı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

SAKARYA NEHRİ TAŞTI

Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle oluşan sel Söğüt-İnhisar kara yolunu ikiye bölerken, araçlar mahsur kaldı.

Geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlar sonucu Sakarya Nehri'nin taşması sonrası hasar alan ve geçici olarak onarılan Söğüt- İnhisar karayolu, Koyunlu Köy ayrımı bölgesinde dün aşırı yağış nedeni ile tekrar ulaşıma kapandı.

Yağmurun etkisiyle yol adeta ikiye bölünürken, Koyunlu Köy ayrımının büyük bir kısmında çökme yaşandı. Marmara'nın 'Küçük Antalya'sı' olarak tabir edilen Sakarya Nehri havzasındaki köylerin bir çoğu selden etkilenirken, yaklaşık 30 dönüm domates serası da zarar gördü.

VATANDAŞLAR PERİŞAN OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya’da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yoğun yağış hayatı olumsuz etkileyerek şehrin bazı bölgelerinde su birikintilerine sebep oldu.

Caddelerde oluşan su birikintileri sebebi ile sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kaçamadı. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

aw905393-11.jpg

aw905393-09.jpg

aw905393-06.jpg

aw905393-05.jpg

aw905393-04.jpg

aw905393-03.jpg

aw905393-02.jpg

aw905393-01.jpg

aw905393-08.jpg

aw905402-01.jpg

aw905400-06.jpg

aw905400-02.jpg

aw905400-01.jpg

an.jpg

pppp.jpg

Öne Çıkanlar
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Son Haberler
Yılmaz Özdil CHP içerisindeki apart gazetecileri açıkladı Güncel
Yılmaz Özdil CHP içerisindeki apart gazetecileri açıkladı
Sosyal medya bu dansı konuşuyor! Kenan Doğulu söyledi Neslihan Atagül ‘Çakkıdı Çakkıdı’ oynadı Magazin
Sosyal medya bu dansı konuşuyor! Kenan Doğulu söyledi Neslihan Atagül ‘Çakkıdı Çakkıdı’ oynadı
Galatasaray ayrılığı açıkladı Spor
Galatasaray ayrılığı açıkladı
Kılıçdaroğlu’ndan istifa çağrıları sonrası açıklama Siyaset
Kılıçdaroğlu’ndan istifa çağrıları sonrası açıklama
Galatasaray CAS'a gidiyor Spor
Galatasaray CAS'a gidiyor
AKP’nin Özlem Zengin kararı belli oldu. İktidara yakın çevrelerin hedefindeydi Siyaset
AKP’nin Özlem Zengin kararı belli oldu. İktidara yakın çevrelerin hedefindeydi