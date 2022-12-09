Antalya Büyükşehir Belediyesi 20 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Antalya Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde erkek denetmen olarak istihdam etmek üzere 20 işçi alacak. Son başvuru tarihi 14 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Antalya ili sınırları içinde ikamet ediyor olmak

Askerlikle ilişiği bulunmamak

En az lise mezunu olmak

Bilgisayar kullanımına hakim

Öğrenmeye açık ve takım çalışmasına yatkın

Vardiyalı çalışma düzenine ve yoğun çalışma koşullarına uyumlu

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

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