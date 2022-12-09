Antalya Büyükşehir Belediyesi 20 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Antalya Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde erkek denetmen olarak istihdam etmek üzere 20 işçi alacak. Son başvuru tarihi 14 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Antalya ili sınırları içinde ikamet ediyor olmak
Askerlikle ilişiği bulunmamak
En az lise mezunu olmak
Bilgisayar kullanımına hakim
Öğrenmeye açık ve takım çalışmasına yatkın
Vardiyalı çalışma düzenine ve yoğun çalışma koşullarına uyumlu
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Ön başvuru formu doldurmak için şahsen müracaat
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