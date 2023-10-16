Antalya emniyetinden şok uygulama

Antalya'da gerçekleştirilen şok uygulamada sorgulanan 4 bin 831 kişiden, aranması bulunan 2 şüpheli yakalandı.

KAYNAK: İHA
Antalya emniyetinden şok uygulama

İl Emniyet Müdürlüğü 712 personelin katılımıyla, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak ‘şok uygulama’ gerçekleştirdi.

aw054289-02.jpgUygulamada 4 bin 831 kişi sorgulanırken, aranma kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı. Kontrol edilen bin 921 araçtan, 83 sürücüye idari yaptırım kararı uygulandı.

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