Antalya Havalimanı haziranda 5 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Kaynak: AA
Antalya Havalimanı haziranda 5 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın haziran ayı uçak, yolcu ve yük istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Haziranda Antalya Havalimanı'nda toplam 5 milyon 87 bin 746 yolcuya hizmet verildi. İç hatlarda 591 bin 597, dış hatlarda ise 4 milyon 496 bin 149 yolcu taşındı.

Aynı dönemde Antalya Havalimanı'na toplam 29 bin 621 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda 4 bin 212, dış hatlarda ise 25 bin 409 uçuş gerçekleştirildi.

Kargo, posta ve bagaj gibi yük trafiği ise haziran ayında toplam 57 bin 827 ton olarak kaydedildi.

Yılın ilk altı ayında Antalya Havalimanı'nda toplam 14 milyon 949 bin 800 yolcu, 93 bin 913 uçak ve 173 bin 147 ton yük trafiği gerçekleştiği belirtildi.

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