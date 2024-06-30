Antalya Havalimanı karıştı! Yolcular ofisi bastı

Antalya Havalimanı'ndaki Sunexpres Havayolları'nın Samsun, Gaziantep ve Van'a yapacağı uçuşların ardı ardına ertelenmesi, yolcular arasında büyük rahatsızlık yarattı. Uzun süreler boyunca uçuşlarına alınmayan ve beklemeye zorlanan yolcular, şirketin bilgi vermemesi üzerine havalimanındaki ofisine akın etti. Durumun kontrolden çıkması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve gerginlik, polisin müdahalesiyle sona erdi.

Sunexpres'in Antalya Havalimanı'ndaki uçuşlarında yaşanan dört kez üst üste erteleme, bekleyiş süresinin uzamasına neden oldu ve yolcuların sabrını taşırdı. Şirketin herhangi bir açıklama yapmaması ve yolcularla iletişim kurmaması, yolcuların ve onların yakınlarının tepkisini çekti. Şirket ofisine yönelik baskın sırasında yaşananlar, yolcular tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.

Yolcuların bilgi taleplerine karşılık, şirket görevlilerinin onları dışarıya yönlendirdiği görüldü. Bekleyen yolcular ve şirket yetkilileri arasında zaman zaman yaşanan gergin anlar, şirket çalışanlarının saldırıya uğradıklarını iddia etmeleriyle daha da arttı. Yolcular, kendilerine yönelik herhangi bir saldırının olmadığını ve sadece durum hakkında açıklama beklediklerini ifade ettiler. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle gerçeklerin ortaya çıkacağını belirttiler.

Polis müdahalesi sonrasında durum geçici olarak sakinleşse de, yolcuların firmadan somut çözümler beklemesiyle tekrar hareketlilik gözlendi. Diğer havayolu şirketlerinde benzer bir durumun yaşanmadığını belirten yolcular, sadece Sunexpres'te bu sorunun meydana geldiğini vurguladılar. Şirket yetkilileri ise dışarı çıkarak sorunun çözüleceğine dair güvence verdiler.