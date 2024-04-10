Antalya Havalimanı'nda 33 milyon TL'lik kaçak altın oparesyonu

Antalya Havalimanı'nda kaçak altın operasyonu...Ele geçirilen 12 kilo altına el konuldu.

Antalya Emniyet Emniyet Müdürlüğü birimlerince yapılan çalışmalarda yurtdışından kaçak altın getirileceği tespit edilince, düğmeye basıldı. Polisler Antalya Havalimanı'nda şüpheli üç kişiyi takibe operasyona başladı. Zanlılar piyasa değeri 33 milyon TL olan 12 kilogram altınla birlikte yakalandı.

Operasyonlar kapsamında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet Etmek” suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli şahıs tutuklandı.