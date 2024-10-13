Antalya Havalimanı'nda klozetten bebek çıkarıldı! Yurt dışına kaçmaya çalıştılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya Havalimanı'nda klozetten bebek çıkarıldı! Yurt dışına kaçmaya çalıştılar

Antalya'da havalimanındaki bir temizlik görevlisi engelli tuvaletinde klozet içerisinde yeni doğmuş bir bebek buldu.

Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp Türkiye'den kaçmaya çalışan 2 Rus polis ekipleri tarafından yakalandı.

Havaalanı polisi bebeği bırakıp hızlıca ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı tespit edilen Rusya uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Aktarılan bilgilere göre engelli tuvaletinde klozet içerisinde bulunan yeni doğmuş bebeğin 12 dakika önce Rusya vatandaşı E.B. tarafından terk edildiği ve E.B.'nin Rusya vatandaşı E.B. isimli başka bir kişiyle hızla pasaport kontuarlarına giderek ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi.

BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

2 kişi, Moskova’ya gitmek üzere oldukları sırada Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Yeni doğan bebek ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin sonrasında hastaneye sevk edildi.

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