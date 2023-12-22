Antalya-Konya yolu kar nedeniyle TIR ve kamyon geçişine kapatıldı

Kaynak: AA
Antalya-Konya yolu kar nedeniyle TIR ve kamyon geçişine kapatıldı
Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, Alacabel mevkisinde etkili olan kar nedeniyle TIR ve kamyon geçişine kapatıldı.

Kuvvetli rüzgar ve sağanağın yaşandığı Antalya'da, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu.

Akseki Bölge Trafik ekiplerince denetimlerin sürdüğü Antalya-Konya kara yolunun Akseki ve Seydişehir arasında kalan 1821 rakımlı Alacabel mevkisinde, etkili olan kar nedeniyle tır ve kamyonların yanı sıra kar lastiği ya da zincir bulunmayan araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince süren kar temizleme çalışmasının ve karın etkisini azaltmasının ardından yolun tekrar tır ve kamyon geçişlerine açılacağı öğrenildi.

Öte yandan, kar nedeniyle yolda kalan bazı araçlar da çekicilerle bulundukları yerlerden alındı.

Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tır ve kamyon geçişine kapatıldı

Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tır ve kamyon geçişine kapatıldı

Son Haberler
Bursa'da çarpışan 2 otomobilden 1'i alev aldı; 7 yaralı Yaşam
Bursa'da çarpışan 2 otomobilden 1'i alev aldı; 7 yaralı
Vize krizi parkelere de sıçradı. Bursa Uludağ Basketbol maça 5 oyuncuyla çıkabildi Spor
Vize krizi parkelere de sıçradı. Bursa Uludağ Basketbol maça 5 oyuncuyla çıkabildi
Sultangazi’de silahlı saldırı: 1 ölü Yaşam
Sultangazi’de silahlı saldırı: 1 ölü
Beşiktaş'ta geceyarısı operasyonu. Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı Spor
Beşiktaş'ta geceyarısı operasyonu. Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı
Mersin’de bir lise öğrencisi, müdür ile veli görüşürken okulun 3. katından atladı. Genç intiharları sürüyor Yaşam
Mersin’de bir lise öğrencisi, müdür ile veli görüşürken okulun 3. katından atladı. Genç intiharları sürüyor
Naci Görür’den 23 kent için uyarı: Ne valinin haberi var, ne hükümetin Gündem
Naci Görür’den 23 kent için uyarı: Ne valinin haberi var, ne hükümetin