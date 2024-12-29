Antalya Serik’te feci kaza: Kavşakta çarpıştılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya Serik’te feci kaza: Kavşakta çarpıştılar

Antalya’nın Serik ilçesinde bir otomobil ile minibüs çarpıştı. Kavşakta çarpışan otomobil sürücüleri kazada yara almadan kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde Antalya'nın Serik ilçesi D 400 kara yolu Kadıoğlu Kavşağı'nda meydana geldi. Adil K.'nin kullandığı 07 AJR 445 plakalı Peugeot marka ticari araç ile Uğur D.'nin kullandığı 26 HC 139 plakalı Volkswagen marka minibüs kavşak sisteminde çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sürücüler ve yolcuların yara almadığı kazada ticari araç sahibi Adil K.'nin aracı yeni satın aldığı öğrenildi. Kaza sonrası inceleme başlatılırken, vatandaşlar sürekli kaza meydana gelen kavşak için üst geçit yapılması gerektiğini söylediler.

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