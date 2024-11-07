Antalya Serik’te fotoğraf stüdyosu hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir fotoğraf stüdyosundan hırsızlık yaptığı iddia edilen iki şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Pazartesi sabahı, Serik ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki iş yerini açmak için gelen Yaşar İpek, iş yerinin camının kırıldığını ve içerinin darmadağın olduğunu gördü.

Beş fotoğraf makinesi, bir laptop, bir tablet ve bir hard disk gibi elektronik cihazlarının çalındığını fark eden İpek, durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi.

Hırsızların yakalanması için çalışma başlatan polis, olay yeri ve çevresindeki çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceledi. Şüphelilerden E.M. (27) ve C.D. (32), Aksu ilçesinde beş fotoğraf makinesi, bir laptop, bir tablet ve bir hard disk ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler, polis ekipleri tarafından iş yeri sahibi Yaşar İpek'e teslim edildi.

Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.