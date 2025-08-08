Antalya’da 2 kişiyi alıkoyan çete çökertildi! 6 milyon liralık vurgun

Kaynak: DHA
Antalya’da 2 kişiyi alıkoyup silah tehdidiyle 6 milyon lira aldığı öne sürülen 2’si kadın 6 kişi polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Konya ve Antalya’da yapılan operasyonda şüphelilerin 6 milyon liralık para aldıkları öğrenildi.

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 2 kişiyi bir evde 13 saat alıkoyup, silah tehdidiyle 6 milyon lira hesaplarına geçiren 2'si kadın 6 şüpheli, tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne müracaat eden T.A. ve Y.Y., Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki bir evde, 2'si kadın 6 şüpheli tarafından yaklaşık 13 saat alıkonulduklarını, mobil bankacılık şifrelerinin silahla tehdit, darp ve cebir yolu ile alınarak toplam 6 milyon TL'yi EFT yolu ile kendi hesaplarına aktardıklarını beyan ederek, şikayetçi oldu. Emniyet güçleri, şikayet sonrası şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

HEPSİ YAKALANDI

Olaya karıştıkları tespit edilen M.K. ile H.Y., Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Ö.Ş. Konya il merkezinde, T.S., F.S. ve F.N.B. ise Antalya'da yakalandı. Şüphelilerin olayda kullandıkları 1 tabanca ve 15 fişeğe de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, "Nitelikli yağma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

