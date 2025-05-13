Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem (13 Mayıs 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem (13 Mayıs 2025)

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Depremin 29.2 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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