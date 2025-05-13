Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem (13 Mayıs 2025)

AFAD'ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İstanbul'da deprem! (13 Mayıs 2025)
Depremin 29.2 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 13, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Akdeniz - [40.25 km] Kumluca (Antalya)
Tarih:2025-05-13
Saat:07:49:49 TSİ
Enlem:35.95361 N
Boylam:30.42889 E
Derinlik:29.02 km
Detay:https://t.co/LYvrYuTL0L@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi