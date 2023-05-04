Antalya'da 7 yaşındaki kızını sevgilisi ile duş aldırıp canlı yayın açtı. Bu nasıl anne

Antalya’da Pınar Ş. Adlı kadın sevgilisi ile 7 yaşındaki kızını birlikte duşa sokup canlı yayın açtı.

Antalya'da 7 yaşındaki kızını sevgilisi ile duş aldırıp canlı yayın açtı. Bu nasıl anne

DHA’da yer alan bilgilere göre, Muhammet ve Pınar A. çifti bir süre önce boşanırken, 7 yaşındaki kızları M.A.’nın velayeti annede kaldı. Pınar A., boşandıktan sonra kızlık soyadını kullanmaya başladı.

Muhammet A. görevi gereği Şırnak’a bağlı Beytüşşebap’ta iken, Ramazan Bayramı’nda nişanlısı C.Ö.’den aldığı bilgi üzerine, eski eşinin bir sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığını öğrendi.

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BABA HEMEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Canlı yayını izleyen ve kaydeden Muhammet A., eski eşinin 7 yaşındaki kızını, kiraladığı apartta sevgilisiyle duşta yalnız bıraktığını, ardından çocuğunun yanında ikilinin birlikte alkol aldıklarını gördü. Muhammet A., bunun üzerine hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Alo 183 telefon hattını arayıp hem de CİMER’e internet üzerinden şikayette bulundu.

KIZININ VE SEVGİLİSİNİN DUŞTA OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Canlı yayın sırasında kaydedilen görüntülerde, Pınar Ş.’nin sevgilisiyle alkol aldığı, sevgilisini soran arkadaşına kızıyla birlikte duşa girdiklerini söyleyerek, dışarıdan banyoyu gösterdiği anlar yer alıyor.

canli-yayinda-kizi-ve-sevgilisinin-birlikte-dusta-oldugunu-soyleyen-eski-esinden-sikayetci-oldu-4696-dhaphoto3.jpg

NİŞANLISI ŞİKAYETÇİ OLDU

Nişanlısı C.Ö., Muhammet A.’nın Beytüşşebap’ta görevde olması nedeniyle Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne giderek, Pınar Ş, ile Onur adlı sevgilisi hakkında şikayetçi oldu.

Şikayette, Pınar Ş.’nin, istismara açık şekilde ailevi bağı olmayan bir adamla kızının banyoya girmesine göz yumması, banyoda yalnız bırakması, çocuğun ihtiyaçları ile bizzat ilgilenmemesi, ruhsal gelişimini olumsuz etkilemesi gibi sebeplerle, çocuğun en uygun ortamda yetiştirilmesine yönelik gerekli işlemlerin yapılması da talep edildi. Şikayet sonrası ifade için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne çağrılan Pınar Ş.’nin, ifadesinin ardından bırakıldığı belirtildi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Diğer yandan, Muhammet A.’nın avukatı Salih Sağlam da Pınar Ş. ve sevgilisi hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na, çocuğun cinsel istismarı, çocuğun cinsel istismarı suçuna yardım etme ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Avukat Sağlam, canlı yayın görüntülerinin yer aldığı CD’yi de savcılığa teslim etti.

canli-yayinda-kizi-ve-sevgilisinin-birlikte-dusta-oldugunu-soyleyen-eski-esinden-sikayetci-oldu-4696-dhaphoto1.jpg

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