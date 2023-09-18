Antalya'da 725 bin adet kaçak makaron ele geçirildi: 5 gözaltı

Antalya'da polis tarafından yapılan operasyonda gümrük kaçağı sigara ve sigara ürünleri ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Antalya'da 725 bin adet kaçak makaron ele geçirildi: 5 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara ve sigara ürünleri ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik 1 kamyonet ve 3 adrese operasyon yaptı. Yapılan aramalarda 725 bin adet makaron, 2 bin 540 litre sahte alkol, 4 bin 100 adet elektronik sigara, 20 kilogram tütün, bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ile 1 adet kompresör ve sigara dolum makinesi ele geçirildi.

aw033256-01.jpgOlayla ilgili yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.

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