Antalya'da akılalmaz olay! Defalarca tehdit ettiği komşusunun evini tiner döküp ateşe verdi

Antalya'da Serhan K. (52), daha önce 'Bak evine molotof kokteyli atarım, yakarım' diyerek tehdit ettiği komşusunun kapısına tiner döküp, ateşe verdi. Tezcan K. (36), evini yakmaya çalışan komşusundan şikayetçi oldu.

Tehditlerinin ardından, dün gece saat 22.30 sıralarında Varlık Mahallesi’ndeki apartmanın en üst katında bulunan Serhan K., Tezcan K.’nın kapısına tiner dökerek ateşe verdi. Olay esnasında evde bulunan Tezcan K.'nın böbrek hastası annesi Gülperi K. (60), durumu fark ederek önce kızını aradı, ardından komşulardan yardım istedi.

Dumanı gören diğer apartman sakinleri, yangına müdahale etti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Komşuların çabalarıyla Serhan K. evinden çıkartıldı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Tezcan K. ise komşusunun eylemi nedeniyle şikayetçi oldu.

TEDAVİ EDİLMESİ GEREKİYOR

Evini yakmaya çalışan alt komşusundan şikayetçi olan Tezcan K. "Dışarıdaydım, annem telefonla aradı, 'Serhan kapımızı yaktı' diye. Polisi çağırdım, sonra geldim. Bidonla tiner dökmüş, burayı ateşe vermiş. Burada doğal gaz borusu da var. Boru yanmış olsaydı, bütün bina yanabilirdi. Kapımızı kırdığı için daha önce de mahkemelik olmuştuk. Şimdi de yaktı. Yine şikayetçi olacağım, tekrar gelecek başka bir şeyler yapacak. Hasta, sağlık problemleri var. Tedavi edilmesi gerekiyor. Kendisiyle hiç kimse ilgilenmiyor. Annem evde yalnızdı, yaşlı bir kadının hayatına kastetti. Tedavi edilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.