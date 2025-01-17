Antalya’da alevler geceyi aydınlattı! Kız öğrenciler panik içinde kaçtı

Kaynak: İHA

Antalya’da kız öğrencilerin kaldığı bir apartın bulunduğu binada gece saatlerde yangın çıktı. Korku dolu anların yaşandığı yangında kız öğrenciler sokağa kaçtı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile söndürülen yangında binada büyük hasar meydana geldi.

Yangın, dün gece saatlerinde Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız öğrencilerin kaldığı bir apartın bulunduğu binada yangın çıktı.

Alevleri fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, apartta bulunan öğrenciler kendilerini sokağa attı.

İhbarın ardından yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun çalışma sonucu alevleri söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanmaz olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle başlattığı inceleme sürüyor.

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