Antalya’da alevler geceyi aydınlattı! Kız öğrenciler panik içinde kaçtı

Yangın, dün gece saatlerinde Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız öğrencilerin kaldığı bir apartın bulunduğu binada yangın çıktı.

Alevleri fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, apartta bulunan öğrenciler kendilerini sokağa attı.

İhbarın ardından yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun çalışma sonucu alevleri söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanmaz olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle başlattığı inceleme sürüyor.