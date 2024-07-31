Antalya'da Alex de Souza depremi

Abdülkadir Aydoğan
Antalya'da Alex de Souza depremi

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza Antalyaspor'da sıkıntılı günler geçiriyor.

Sezona Alex de Souza ile başlayarak büyük dikkat çeken Antalyaspor'da işler yolunda gitmiyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, İran ekibi Sepehan ile oynadığı hazırlık maçında ilk 20 dakikada 3 gol yiyince taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Kırmızı beyazlı takımın taraftarları, hazırlık maçlarında henüz galibiyet alamamalarından dolayı endişelerini dile getirerek, sosyal medya üzerinden Teknik Direktör Alex de Souza'ya tepkilerini gösteriyor.

ALEX TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Erzurum'da sürdüren Antalyaspor'un İran ekibi Sepehan ile oynadığı hazırlık maçı Alex'in takımı sahadan çekmesiyle birlikte 27. dakikada sona erdi. Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, bu kararın artan sakatlık riski nedeniyle alındığı belirtildi.

TARAFTAR İSYANDA

Antalyaspor-Sepehan hazırlık maçının ilk 20 dakikasında kırmızı beyazlı takımın 3-0 geriye düşmesi taraftarları öfkelendirdi.

Antalyaspor taraftarları, sosyal medya üzerinden yoğun eleştirilerde bulunarak, maçın 27. dakikada iki takımın anlaşarak bitirildiği haberlerinin doğru olmadığını, takımın teknik ekip tarafından sahadan çekildiğini iddia ederek, Brezilyalı Teknik Direktör Alex de Souza'ya sert eleştiriler yöneltti.

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