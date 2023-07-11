Antalya’da apartman dairesinde yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Eşi Seher Açıkyürek (91) ve bakıcısı ise dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Olay, saat 21.30 civarında Memurevleri Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki 8 katlı binada gerçekleşti. Halit Açıkyürek, eşi ve bakıcısıyla birlikte oturduğu evde, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında mahsur kaldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek Seher Açıkyürek ve bakıcıyı kurtardı. Ancak Halit Açıkyürek'in odasına ulaşıldığında, emekli bankacının yanarak öldüğü görüldü. Savcılık ve polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. Halit Açıkyürek'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.