Antalya’da aracın çarptığı kadın yaralandı

Kaynak: DHA
Antalya’da aracın çarptığı kadın yaralandı
Antalya’nın Serik ilçesinde hafif ticari bir araç kadına çarptı.

Serik ilçesinin Karıncalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Z.Y.’nin kullandığı 07 AYE 875 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Nuray Uygun'a hızla çarptı. Araç yol kenarındaki şarampole düşerken aracın içinden savrulan Nuray Uygun ise yaralandı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Z.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralı Nuray Uygun ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

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