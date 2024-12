Re/Max 7Tepe Ofisi’nin Sahibi Hasan Can, 20 yıllık gayrimenkul kariyerini kitapla taçlandırdı

Günümüzde sürekli değişen piyasa koşulları, yeni teknolojiler ve yoğun rekabet ortamıyla dinamik bir yapıya evrilen gayrimenkul sektörünün bu büyümesiyle birlikte hem yatırımcılar hem de girişimciler için karışıklıkları beraberinde getirdi. Karar süreçlerinde nelere dikkat edilmesi ve hangi fırsatları değerlendirmeleri gerektiği konuları en büyük endişelerden birine dönüştü. 20 yıla dayanan deneyim ve bilgi birikimini “Biraz Benden Biraz Mülkten” adlı kitabında bir araya getiren Re/Max 7Tepe Ofisi’nin Sahibi Hasan Can, bu yolculuğun her adımını paylaşarak okurlara hem ilham veriyor hem de yol haritası çiziyor.

Lansman ve imza gününde sektör temsilcileri ve okurların yoğun ilgisiyle karşılaşan Re/Max 7Tepe Ofisi’nin Sahibi Hasan Can, “Erzurum’da başlayan yolculuğumun gayrimenkul sektöründe zirveye ulaşması ve kazandığım ödüllerle taçlanması, benim için büyük bir gurur kaynağı. Kitabımla, bu yolculuğun her aşamasını, azim ve tutkuyla alınan kararların sonuçlarını okurlarla buluşturdum. Kitapta yalnızca kişisel hikayemi değil, sektörel ipuçlarını ve genç girişimciler için yol gösterici başarı sırlarımı da paylaştım. Yıllar içinde biriken deneyimlerimin başkalarına ilham vermesini umuyorum. Bu eserle, gayrimenkul sektöründe doğru adımlar atmak isteyenlere rehberlik etmek istedim” dedi.

“KİTABIM AZİM VE CESARETLE BAŞARIYA ULAŞMAK İSTEYENLERE REHBERLİK EDİYOR”

Kitabında gayrimenkul sektörünün dinamizmi ve zorluklarının, kendi deneyimleri ışığında okuyuculara aktardığını dile getiren Hasan Can, “Bu eser, yalnızca sektöre yeni adım atanlar için değil, azim ve cesaretle başarıya ulaşmak isteyen herkes için bir rehber niteliği taşıyor. Bugün bu lansmanda bir arada olmak benim için büyük bir mutluluk. Bu kitabı yazarken, genç girişimcilere yol gösterecek ve onlara ilham verecek bir kaynak sunmayı hedefledim. Gayrimenkulde başarının anahtarı bilgi, azim ve sürekli yenilenmektir. Bu yolculuğa çıkmak isteyen herkese, kitapta paylaştığım tecrübelerimin faydalı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“KITABIMIN GELIRIYLE EMLAK YÖNETIMI OKUYAN ÖĞRENCILERE BURS DESTEĞI VERECEĞIM”

“Gayrimenkul sektöründeki 20 yıllık kariyerimde kazandığım birincilikler, uluslararası ödüller ve ‘Dünyanın En İyi Emlakçısı’ olarak anılmam, bu yolculuğun yalnızca bir parçasını oluşturuyor” diyen Re/Max 7Tepe Ofisi’nin Sahibi Hasan Can, “Kitabım, sektöre dair özgün bir rehber olmasının yanı sıra, kişisel deneyimlerin başarıyla harmanlandığı bir eser olarak öne çıkıyor. Kitaptan elde edilen gelirle, üniversitelerde emlak yönetimi bölümü okuyan 20 öğrenciye burs desteği sağlayacağımızı paylaşmaktan da mutluluk duyuyorum. Gençlerin eğitimine ve geleceğine katkıda bulunarak onlara ilham olmayı sürdürebilmeyi umuyorum” ifadelerini kullandı.

“GAYRIMENKUL SEKTÖRÜNDE DOĞRU ADIMLAR ATMAK ISTEYENLERE REHBERLIK EDIYORUM”

Re/Max 7Tepe Ofisi’nin Sahibi Hasan Can sözlerini şöyle tamamladı: “Tüm deneyimlerimi, sektörel bilgileri ve başarı sırlarımı okuyucularla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yol ve köprü gibi projelerin sadece arsa ve arazilere değer katmadığını, aynı zamanda bölgelere medeniyetin ulaşmasını sağladığını her fırsatta vurguluyorum. Su kenarlarının kıymeti, gayrimenkul yatırımlarında her zaman belirleyici oldu. Bu eser, gayrimenkul sektöründe doğru adımlar atmak isteyenlere rehberlik ederken, aynı zamanda sektöre yeni başlayanlar için ilham kaynağı olmayı hedefliyor.”