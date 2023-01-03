3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Aranan adamın cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı kalp hastası adamın cansız bedeni, ekipler tarafından evinin banyosunda bulundu.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 11:48
Takip Et

Antalya'da aranan adamın cansız bedeni bulundu

Aranan adamın cansız bedeni bulundu
+
Aa
-

 

İHA'nın hablerine göre, olay, gece saatlerinde Side 522 Sokak üzerindeki adreste meydana geldi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolunu Adana'dan arayan vatandaşlar, adreste tek başına yaşayan ve kalp hastası olan 53 yaşındaki Adnan Uğur Güntürk’ten 2 gündür haber alamadıklarını, telefonlara cevap vermediğini ve hayatından endişe ettiklerini belirterek yardım istedi. 

Belirtilen adrese giden Side Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, kapı açılmayınca Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat biriminden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye, 3 katlı binanın çatı kadındaki daireye balkondan girerek kapıyı açtı.

Daireye giren ekipler, Adnan Uğur Güntürk’ü banyoda yüzüstü yatar vaziyette buldu. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Güntürk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. 

Kalp hastası olduğu ve 1 yıl önce kalbinden operasyon geçirdiği bildirilen Güntürk’ün cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
1
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
2
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
3
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
4
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿EYT'lileri üzecek haberi ekonomist İbrahim Kahveci verdi
5
﻿EYT'lileri üzecek haberi ekonomist İbrahim Kahveci verdi
﻿EYT'lileri üzecek haberi ekonomist İbrahim Kahveci verdi
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
6
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
7
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿İstanbul Boğazı tek yönlü olarak gemi trafiğine açıldı
﻿İstanbul Boğazı tek yönlü olarak gemi trafiğine açıldı
﻿İstanbul Boğazı tek yönlü olarak gemi trafiğine açıldı
﻿Konya'da tırlar birbirine girdi: 1 sürücü öldü
﻿Konya'da tırlar birbirine girdi: 1 sürücü öldü
﻿Konya'da tırlar birbirine girdi: 1 sürücü öldü
﻿Nevşehir'de büyük uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı
﻿Nevşehir'de büyük uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı
﻿Nevşehir'de büyük uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı
﻿Aranan adamın cansız bedeni bulundu
﻿Aranan adamın cansız bedeni bulundu
﻿Aranan adamın cansız bedeni bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.