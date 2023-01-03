﻿Aranan adamın cansız bedeni bulundu

İHA'nın hablerine göre, olay, gece saatlerinde Side 522 Sokak üzerindeki adreste meydana geldi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolunu Adana'dan arayan vatandaşlar, adreste tek başına yaşayan ve kalp hastası olan 53 yaşındaki Adnan Uğur Güntürk’ten 2 gündür haber alamadıklarını, telefonlara cevap vermediğini ve hayatından endişe ettiklerini belirterek yardım istedi.

Belirtilen adrese giden Side Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, kapı açılmayınca Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat biriminden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye, 3 katlı binanın çatı kadındaki daireye balkondan girerek kapıyı açtı.

Daireye giren ekipler, Adnan Uğur Güntürk’ü banyoda yüzüstü yatar vaziyette buldu. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Güntürk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kalp hastası olduğu ve 1 yıl önce kalbinden operasyon geçirdiği bildirilen Güntürk’ün cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.