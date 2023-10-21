Antalya’da atölye ve depoda korkutan büyük yangın

Olay saat 12:00 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesinin Şafak Mahallesinde bir dikim atölyesi ve deposunda gerçekleşti. Kumaş dolu depodaki alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil çağrı Merkezine bildirdi.

Depodan çıkan iş yeri sahibi Mustafa Ordu (58), yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Kısa sürede büyüyen alevler tüm atölyeyi ve depoyu sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevlerin deponun yakınındaki müstakil evlere sıçramaması için yoğun çaba gösteren itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakika sonra yangını kontrol altına almayı başardı.

Deponun yanında bulunan bir gecekondunun bahçesinde, kümesteki 7 tavuktan 2'si öldü, 5'i kurtarıldı. Kanatları yanan tavuklara suyla müdahale eden Erdem Sevindik, “Tavukların çıktığını gördüm ve hemen suyla müdahale ettim. İkisi yangına fazla maruz kalmış. Hayata tutundurmaya çalıştım. Hem dumandan etkilenmişler hem de kanatları yanmış" dedi.