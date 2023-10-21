Antalya’da atölye ve depoda korkutan büyük yangın

Antalya Kepez’de bir dikim atölyesi ve deposunda yangın çıktı. Alevler kontrolden çıkınca itfaiye ekipleri çağrıldı.

KAYNAK: DHA
Antalya’da atölye ve depoda korkutan büyük yangın

Olay saat 12:00 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesinin Şafak Mahallesinde bir dikim atölyesi ve deposunda gerçekleşti. Kumaş dolu depodaki alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil çağrı Merkezine bildirdi.

Depodan çıkan iş yeri sahibi Mustafa Ordu (58), yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Kısa sürede büyüyen alevler tüm atölyeyi ve depoyu sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevlerin deponun yakınındaki müstakil evlere sıçramaması için yoğun çaba gösteren itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakika sonra yangını kontrol altına almayı başardı.

Deponun yanında bulunan bir gecekondunun bahçesinde, kümesteki 7 tavuktan 2'si öldü, 5'i kurtarıldı. Kanatları yanan tavuklara suyla müdahale eden Erdem Sevindik, “Tavukların çıktığını gördüm ve hemen suyla müdahale ettim. İkisi yangına fazla maruz kalmış. Hayata tutundurmaya çalıştım. Hem dumandan etkilenmişler hem de kanatları yanmış" dedi.

antalya8.jpg

antalya4.jpg

antalya5.jpg

antalya3.jpg

Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
MasterChef All Star 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
Son Haberler
Evlilik kredisi alacakları hüsrana uğratacak haber. Seçim müjdesiydi Gündem
Evlilik kredisi alacakları hüsrana uğratacak haber. Seçim müjdesiydi
Nobel ödülü sahiplerinden İsrail-Filistin çatışmasından etkilenen çocuklar için bildiri Dünya
Nobel ödülü sahiplerinden İsrail-Filistin çatışmasından etkilenen çocuklar için bildiri
Ünlü oyuncu ile 45 yıllık eşinden şoke eden haber Magazin
Ünlü oyuncu ile 45 yıllık eşinden şoke eden haber
Yüksekova’yı kar kapladı Gündem
Yüksekova’yı kar kapladı
İstanbul’da kuyumcudan milyonluk gasp! Polis yeleğiyle gelip çalışanı darbettiler Gündem
İstanbul’da kuyumcudan milyonluk gasp! Polis yeleğiyle gelip çalışanı darbettiler
Dünyaca ünlü banka borsayı altüst etti: İşte aldığı o hisseler Ekonomi
Dünyaca ünlü banka borsayı altüst etti: İşte aldığı o hisseler
Kelebekler Vadisi'nde kayalıklara düşen paraşüt pilotu hayatını kaybetti Gündem
Kelebekler Vadisi'nde kayalıklara düşen paraşüt pilotu hayatını kaybetti