Ormanda vahşet. Başı ve kolları olmayan ceset bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanda, başı ve kolları olmayan, çıplak erkek cesedi bulundu. Polis, ormanda kayıp baş ve kolları aradı.

İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin 40 yaşlarında erkeğe ait olduğu, başı ile kollarının bulunmadığı ve çıplak olduğu görüldü.

Cansız beden, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis de ormanda bir süre kayıp baş ve kolları aradı.



