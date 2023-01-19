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Ormanda vahşet. Başı ve kolları olmayan ceset bulundu

Antalya'da bulunan ormanlık alanda başı ve kolları olmayan çıplak ceset bulundu.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 19:21
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Antalya'da başı ve kolları olmayan ceset bulundu. Ormanda vahşet

Ormanda vahşet. Başı ve kolları olmayan ceset bulundu
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Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanda, başı ve kolları olmayan, çıplak erkek cesedi bulundu. Polis, ormanda kayıp baş ve kolları aradı.

İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin 40 yaşlarında erkeğe ait olduğu, başı ile kollarının bulunmadığı ve çıplak olduğu görüldü.

Cansız beden, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis de ormanda bir süre kayıp baş ve kolları aradı.


 

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Tekin Ertürk
19.01.2023 19:43
Bir söz var bunu yapan insan olamaz diye. Peki bunu insandan başka kim yapar? Ahzab 37. 50. 51. Muhammed 15. Nebe 33. 34 ayetler hemen okunmalı.  
 
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